Economiesuisse kritisiert auch, dass der Bundesrat an seiner Maximalvariante in der Regulierung der Banken festgehalten und während der Vernehmlassung geäusserte Bedenken kaum berücksichtigt habe. Nun liege der Ball beim Parlament und der Verband hofft, dass die Räte auf eine «kluge Balance zwischen Finanzstabilität und Wettbewerbsfähigkeit» und eine «Regulierung mit Augenmass» setzen.