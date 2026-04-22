Die Finanzindustrie und der Werkplatz seien eng verflochten und die neuen Eigenmitteilanforderungen für Banken würden die gesamte Wirtschaft betreffen, schreibt Economiesuisse in ihrer Stellungnahme. Der Verband befürchtet, dass sich die Kreditkosten für die Firmen erhöhen. «Es geht somit um die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Schweizer Wirtschaft.»
«Die Finanzinstitute versorgen die Unternehmen mit Kapital und hochwertigen Dienstleistungen und unterstützen sie im Exportgeschäft», so Economiesuisse wieter. Eine übertriebene Regulierung für den Finanzplatz sorge für steigende Kosten und strengeren Bedingungen bei Firmenkrediten und bremse Investitionen. Das sei im aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein «schlechtes Zeichen».
Economiesuisse kritisiert auch, dass der Bundesrat an seiner Maximalvariante in der Regulierung der Banken festgehalten und während der Vernehmlassung geäusserte Bedenken kaum berücksichtigt habe. Nun liege der Ball beim Parlament und der Verband hofft, dass die Räte auf eine «kluge Balance zwischen Finanzstabilität und Wettbewerbsfähigkeit» und eine «Regulierung mit Augenmass» setzen.
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(AWP)