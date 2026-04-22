Die Pläne des Bundesrats zur Bankenregulierung belasten nicht nur die Banken, sondern auch den Werkplatz Schweiz. Davon geht der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse mit Blick auf die vom Bund vorgeschlagenen Massnahmen aus. Die Vorschläge würden deutlich über die internationalen Standards hinausgehen und erhebliche Zusatzkosten verursachen. Der Schweizerische Gewerbeverband sieht besonders die Kreditvergabe an KMU gefährdet.