Die Finanzindustrie und der Werkplatz seien eng verflochten und die neuen Eigenmittelanforderungen für Banken würden die gesamte Wirtschaft betreffen, schreibt Economiesuisse in einer Stellungnahme vom Mittwoch. Der Verband befürchtet, dass sich die Kreditkosten für die Firmen erhöhen. Es gehe somit um die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Schweizer Wirtschaft.
«Die Finanzinstitute versorgen die Unternehmen mit Kapital und hochwertigen Dienstleistungen und unterstützen sie im Exportgeschäft», so Economiesuisse weiter. Eine übertriebene Regulierung für den Finanzplatz sorge für steigende Kosten und strengere Bedingungen bei Firmenkrediten und bremse Investitionen. Das sei im aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein «schlechtes Zeichen».
Economiesuisse kritisiert auch, dass der Bundesrat an seiner Maximalvariante in der Regulierung der Banken festgehalten und während der Vernehmlassung geäusserte Bedenken kaum berücksichtigt habe. Nun liege der Ball beim Parlament und der Verband hofft, dass die Räte auf eine «kluge Balance zwischen Finanzstabilität und Wettbewerbsfähigkeit» und eine «Regulierung mit Augenmass» setzen.
KMU drohen höhere Kredithürden
Für das Schweizer Gewerbe sei die vom Bundesrat vorgeschlagene Verschärfung der Bankenregulierung keine gute Lösung, schrieb zudem der Schweizerische Gewerbeverband (SGV). Die Kosten der Regulierung bekämen auch KMU zu spüren, und die seien auf einen funktionierenden und verlässlichen Zugang zu Bankkrediten angewiesen. Bereits heute gestalte sich dieser Zugang anspruchsvoller als früher.
Verschiedene Erhebungen deuteten darauf hin, dass die Kreditvergabe an KMU tendenziell restriktiver erfolge. Besonders betroffen seien Firmen mit begrenzter Eigenkapitalbasis, die stärker auf flexible Finanzierungslösungen angewiesen seien. Die Politik müsse sich auf die Stärken der Schweiz - wie tiefe Abgaben, wenig Vorschriften und ein unternehmensfreundliches Umfeld - zurückbesinnen, fordert der SGV.
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(AWP)