Mit dem Abkommen stärke die Schweiz ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu einer dynamischen Wachstumsregion mit insgesamt rund 270 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, schrieb Economiesuisse im Anschluss an die Unterzeichnung vom Dienstagabend. Noch steht die Genehmigung des Abkommens durch das Parlament aus.