Der Inflationsschub durch den Krieg im Nahen und Mittleren Osten dürfte zwar nicht gleich stark ausfallen wie nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Denn viele Länder hätten ihre Abhängigkeit von Energie aus den Konfliktzonen etwas reduziert. Die Schweizer Wirtschaft sei ungefähr doppelt so energieeffizient wie die deutsche Industrie, sagte Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch an einer Medienkonferenz in Zürich.