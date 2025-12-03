Zölle verunsichern

In der im November durchgeführten Umfrage bleiben die Sorgen der Firmen vor allem in Bezug auf die US-Zollpolitik gross. «Auch wenn die Senkung der US-Zölle auf 15 von zuvor 39 Prozent eine Erleichterung darstellt, fühlen sich immer mehr Firmen direkt oder indirekt von der Zollpolitik betroffen», erklärte Minsch. Zudem würden Zölle und Handelshemmnisse als grösstes Konjunkturrisiko wahrgenommen.