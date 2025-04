«Erhebliche Unsicherheit»

Die angekündigten US-Zölle würden die Schweizer Exportwirtschaft hart treffen. «Sie schaffen erhebliche Unsicherheit und verschlechtern die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen», heisst es. Dies in einer Zeit, in der Exportaussichten in anderen wichtigen Absatzmärkten bereits eingetrübt seien.