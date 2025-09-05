Neu im Economiesuisse-Vorstand sind laut einer Mitteilung vom Freitag Christoph Aeschlimann, David Allemann, Jean-Yves Bieri, Arnaud Bürgin, Anne Edwards, Olivier Haegeli, Nicolas Härtsch, Daniel Hofer, Patrick Horber, Antimo Perretta, Brenda Ponsignon, Gilles Rufenacht sowie Nora Teuwsen.
Zudem nehmen Juan Beer als bisheriges und Christoph Aeschlimann als neues Vorstandsmitglied Einsitz in den Vorstandsausschuss. Sie ersetzen Michael Rechsteiner und Philippe Hebeisen.
Zudem wurden Glencore International und die On AG in den Dachverband der Schweizer Wirtschaft aufgenommen. Gleiches gilt für die Verbände Avenergy Suisse und Swiss Export.
ra/cg
(AWP)