Die Schweiz rufe alle Konfliktparteien auf, unverzüglich zu handeln und dabei das Völkerrecht voll zu respektieren, schreib das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag auf der Plattform X.
In dem Post dankte die offizielle Schweiz allen Vermittlern und erklärte sich bereit, alle konkreten Schritte zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zu unterstützen. Grundlage müsse dabei die Zweistaatenlösung sein.
Am Freitagabend hatte die Hamas Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert, darunter grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln. Sie forderte zugleich weitere Verhandlungen. Trump rief daraufhin Israel auf, die Bombardierung des Gazastreifens umgehend zu beenden.
mk/
(AWP)