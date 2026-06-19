Die eigentlich für heute angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern wurde abgesagt. «Die Gespräche auf dem Bürgenstock werden heute nicht wie geplant stattfinden», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mit. Gründe dafür wurden nicht genannt. Bei inhaltlichen Fragen hat die Schweiz bislang immer auf die beteiligten Parteien verwiesen.