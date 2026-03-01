Vier der zehn verbliebenen Mitarbeitenden der Schweizer Botschaft in Teheran wurden am Samstag in die Schweiz zurückbeordert. Wegen des gesperrten Luftraums war ihr Abflug jedoch nicht mehr möglich, wie Monika Schmutz Kirgöz, Chefin der Abteilung Naher Osten und Nordafrika im EDA, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte. Die vier Mitarbeitenden sassen demnach bereits im Flugzeug und sind zurzeit in einem Hotel nahe dem Flughafen untergebracht.