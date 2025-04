Zufrieden zeigte sich Edeka mit dem Anfang des Jahres begonnen Bonusprogramm Payback. «Alle Kennzahlen sind positiv, liegen über unseren Erwartungen und bestätigen den Schritt, mit Payback in die Zukunft zu gehen», sagte Mosa. Allein im Januar habe der Verbund mehr Payback-Nutzer und -nutzerinnen in seinen Märkten begrüssen können als zuvor mit der Deutschlandcard in einem ganzen Jahr./klm/DP/nas