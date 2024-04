Der deutsche Edeka-Verbund hat im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um rund 6,7 Prozent auf 70,7 Milliarden Euro gesteigert. Allein die etwa 3400 selbstständigen Kaufleute der genossenschaftlichen Organisation erzielten in ihren Läden einen Umsatz von rund 39,3 Milliarden Euro, wie die Edeka-Zentrale am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das seien 2,8 Milliarden Euro oder 7,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.