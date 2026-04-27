Der Edeka-Verbund hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr leicht steigern können. Insgesamt seien 77,3 Milliarden Euro umgesetzt worden - und damit 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte die Zentrale in Hamburg mit. Das sei ein Rekordhoch. 42,7 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent) entfielen dabei den Angaben zufolge auf die rund 3.200 eigenständig agierenden Edeka-Kaufleute, 17,9 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent) auf den Discounter Netto.