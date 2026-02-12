Marktteilnehmern zufolge verkauften Anleger Edelmetalle, um Verluste am Aktienmarkt zu decken. Dort war es ohne erkennbaren Grund zu einem plötzlichen Anziehen der Risikoaversion gekommen, die die Kurse schlagartig fallen liess. Zudem hätten Anleger wohl Gewinne mitgenommen, auch um das Geld in als sicher empfundene Anleihen zu stecken. Der Goldpreis hatte Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Eine scharfe Korrektur hatte ihn anschliessend bis etwas über 4.400 Dollar gedrückt. Silber hatte eine noch steilere Rally vollzogen, anschliessend aber auch umso schärfer korrigiert./he/ajx