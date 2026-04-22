Konkret bietet Edelweiss ab dem 3. Juli 2026 zwei neue wöchentliche Verbindungen auf die Malediven an. Zudem wurde die Zahl der Flüge nach Windhoek in Namibia auf drei von zuvor zwei pro Woche aufgestockt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Auf der Kurzstrecke wurde zudem die Kadenz für Ferienziele wie Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Newquay, Bergen und Santiago de Compostela aufgestockt.