«Ich bin sehr zufrieden mit der Buchungslage dieses Jahr», sagt Bauer. «Wir können die Mehrkapazität, die wir dieses Jahr aufgelegt haben, fast vollumfänglich absetzen.» Er rechne mit rund 10 bis 15 Prozent mehr Fluggästen als im Vorjahr, sagt Bauer. Damit würde die Edelweiss 3,3 bis über 3,4 Millionen Passagiere im 2025 transportieren.