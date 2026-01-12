Im oberen Stock entstehen den Angaben zufolge zusätzliche Büroflächen mit Schwerpunkt auf Schulungen und Assessments. Das Erdgeschoss soll als multifunktionale Fläche für Events und Inspiration genutzt werden.
Der Umbau der bisherigen Räume hat bereits begonnen. Die Eröffnung ist für den Sommer 2026 geplant. «Mit diesem Schritt unterstreicht die Schweizer Ferienfluggesellschaft ihr langfristiges Engagement an diesem Standort», hiess es in der Mitteilung.
Die 1995 gegründete Edelweiss ist seit 2021 mit ihrem Hauptsitz im Circle vertreten. Die seit 2008 zur Lufthansa-Gruppe gehörende Airline beschäftige Ende 2024 gut 1400 Personen, darunter fast 250 Personen am Boden. Die Airline machte 2024 einen Umsatz von 900 Millionen Franken beförderte über 3 Millionen Passagiere.
to/hr
(AWP)