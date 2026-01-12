Die 1995 gegründete Edelweiss ist seit 2021 mit ihrem Hauptsitz im Circle vertreten. Die seit 2008 zur Lufthansa-Gruppe gehörende Airline beschäftige Ende 2024 gut 1400 Personen, darunter fast 250 Personen am Boden. Die Airline machte 2024 einen Umsatz von 900 Millionen Franken beförderte über 3 Millionen Passagiere.