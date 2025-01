Zudem erweitert Edelweiss im neuen Jahr erweitert Edelweiss sein Streckennetz auf der Langstrecke mit den Destinationen Halifax (Nova Scotia) in Kanada und Seattle in den USA auf der Langstrecke. Auf der Kurz- und Mittelstrecke fliegt Edelweiss neu Bristol in England, Calvi auf Korsika, Tiflis in Georgien, Terceira auf den Azoren und Zadar in Kroatien an.