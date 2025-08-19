Edelweiss stärkt den Angaben zufolge ihre Position am Drehkreuz Zürich und fand gleichzeitig den Einstieg in das Nachfolgemodell der Airbus-A320-Familie. Der Airbus A320neo ist deutlich effizienter als die bisherige Generation. Laut Edelweiss verbraucht er mindestens 15 Prozent weniger Treibstoff, stösst weniger Emissionen aus und fliegt merklich leiser.