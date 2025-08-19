Im Einsatz für die Swiss

Die beiden Airbusse verblieben langfristig in der Edelweiss-Flotte. Eines der beiden Flugzeuge werde aber schliesslich überwiegend im Wetlease für die Swiss eingesetzt, sagte der Sprecher weiter. Wetlease bedeutet, dass die Swiss ein Flugzeug mit der Besatzung von einer anderen Airline mietet.