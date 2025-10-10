Edisun Power Europe AG hat Anfang September eine Obligationenanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren sowie einem Zinssatz von 3,5 Prozent aufgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage sei die Anleihe von den ursprünglich geplanten 10 Millionen Franken auf insgesamt 16,2 Millionen Franken aufgestockt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.