Die bisherigen Publikumsaktionäre würden in beiden Szenarien auf einen Anteil von rund 25 Prozent verwässert. In beiden Fällen ist dabei die Ausübung einer Kaufoption der Smartenergy Invest AG auf 43'000 Aktien von Aktionär Kurt Kummer eingerechnet, die bis Ende September 2026 ausgeübt werden kann.