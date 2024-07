Wie Edisun am Freitag mitteilte, wurde die neue Obligationenanleihe für bereits 22,3 Millionen Franken gezeichnet. Zudem gebe das Unternehmen den bestehenden Anlegern der per 30. August 2024 fälligen Obligationenanleihe mit einem Umfang von 22,6 Millionen die Gelegenheit, den rückzahlbaren Betrag in eine neue Obligationsanleihe 2024-2029 per 1. September 2024 zu reinvestieren oder aufzustocken.