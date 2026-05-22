Die Klausel steht im Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss von Edisun Power mit der Smartenergy Group. Smartenergy will dabei ihre Beteiligung an Edisun im Rahmen einer Kapitalerhöhung von bis zu 440 Millionen Franken ausbauen. Mit der Opting-out-Klausel würde Smartenergy von der Pflicht entbunden, den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.