Die Absicht, für den Teilfonds eine Kapitalerhöhung durchzuführen, hatte Edmond de Rothschild Real Estate Sicav bereits Mitte Januar angekündigt. Die Zeichnungsfrist startet am 17. Februar und läuft den Plänen zufolge bis am 28. Februar. Dabei wird bestehenden Anteilseignern je Titel das Recht zum Bezug einer neuen Aktie zugestanden. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 7. März.