Die Transaktion soll im März stattfinden, teilte der Fondsmanager am Montagabend mit. Dabei berechtigten je 5 bestehende Aktien zum Bezug von je 2 neuen Aktien (Zeichnungsverhältnis). Die Zeichnungsfrist laufe vom 23. Februar bis zum 6. März 2026. Abgerechnet wird am 13. März 2026. Der Ausgabepreis werde zu einem späteren Zeitpunkt bei Veröffentlichung des Emissionsprospekts bekannt gegeben.