Insgesamt wurden in diesem Fonds 29 Immobilien gekauft und zwei verkauft, wie es weiter hiess. Positiv hätten sich darüber hinaus Neubewertungseffekte im Portfolio ausgewirkt. Der Jahresgewinn stieg vor allem dank höherer Mieteinnahmen um 20 Prozent auf 64,8 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Und je Anteil werden den Angaben zufolge unverändert 3,80 Franken ausgeschüttet.