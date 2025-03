Der Bruttogewinn der Bank sank dagegen auf 207 Millionen Franken, nach 243 Millionen im Vorjahr. Das Institut verweist auf die sinkenden Zinsen und die im Laufe des Jahres getätigten Investitionen in Infrastruktur und Personal. So habe die Gruppe im Berichtsjahr 100 Neueinstellungen in der Schweiz getätigt.