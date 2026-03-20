Der Privatbank flossen im Geschäftsjahr 2025 netto 10,2 Milliarden Franken zu, wie Edmond de Rothschild am Freitag mitteilte. Das Institut bestätigte damit frühere Angaben. Der Zufluss war 55 Prozent grösser als in 2024. Die Gelder flossen laut dem Communiqué je hälftig der Privatbank und dem Asset Management zu.