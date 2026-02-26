Ein Sprecher von Edmond de Rothschild bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen Vertrag der Bank mit dem US-Geschäftsmann über 25 Millionen Dollar. Epstein habe das Institut bei verschiedenen strategischen Beratungsaufträgen unterstützt, insbesondere im Rahmen der Verfahren des US-Justizministeriums gegen Schweizer Banken in den 2010er-Jahren, erklärte er.