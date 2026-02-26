In den Anfang Januar veröffentlichten «Epstein-Dateien» des DoJ taucht der Name von Ariane de Rotschild mehrfacht auf. Laut den online gestellten E-Mail-Korrespondenzen begannen die Verbindungen der Rotschild-Chefin zu Epstein 2013 auf beruflicher Ebene. Der US-Geschäftsmann soll in der Folge nach und nach zu einem strategischen Berater und einem Vertrauten geworden.