EDU-Präsident Daniel Frischknecht hat sich am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA enttäuscht über den Abstimmungsausgang gezeigt. "Das Volk ist während zweier Jahre nicht nur mit dem Impfstoff, sondern auch in der Meinungsbildung durch die Medien geimpft worden", so Frischknecht.

18.06.2023 14:02