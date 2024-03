EEII hatte vergangenen November angekündigt, «Europas führender unabhängiger Tankstellenbetreiber» werden zu wollen. Davor hatte die Investmentgesellschaft stark in Energieanlagen der ehemaligen Sowjetunion investiert, ist mit dem Ukraine-Krieg aber in eine schwierige Situation geraten. Die zuletzt einzig verbleibende Investition im Portfolio waren Anteile am russischen Gaskonzern Gazprom.