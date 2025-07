Konkret lag der Verlust für die Periode Januar bis Juni bei 0,33 Millionen Franken nach einem Minus von 0,22 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien («NAV») belief sich laut Mitteilung vom Freitagabend per Ende Juni 2025 auf -0,80 Franken, was einer negativen Entwicklung von 22 Rappen seit Jahresbeginn entspricht.