Neben der Kapitalerhöhung soll auch der Zweck der Gesellschaft in den Statuten entsprechend angepasst werden. Mit der Umsetzung der Kapitalerhöhung sollen künftig alle EEII-Aktien im Segment Sparks der Schweizer Börse SIX kotiert sein. Als letzter Handelstag von EEII ist derzeit der 30. März vorgesehen.