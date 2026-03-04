Die geplante Kapitalerhöhung umfasst laut den Angaben eine Sacheinlage zum Erwerb von Jubin Frères sowie eine Barkapitalerhöhung durch Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen. Beide Transaktionen sollen zum Nennwert beziehungsweise zu einem Ausgabepreis von 7,10 Franken je Aktie erfolgen. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen.
Neben der Kapitalerhöhung soll auch der Zweck der Gesellschaft in den Statuten entsprechend angepasst werden. Mit der Umsetzung der Kapitalerhöhung sollen künftig alle EEII-Aktien im Segment Sparks der Schweizer Börse SIX kotiert sein. Als letzter Handelstag von EEII ist derzeit der 30. März vorgesehen.
