In Bezug auf den geplanten Reverse-Takeover gibt es laut den Angaben gute Nachrichten: Die externe Prüfung der Bewertung wurde bestätigt und die SIX hat den Börsenzulassungsprospekt genehmigt. Es seien jedoch noch «einige rechtliche und regulatorische Bedingungen» zu erfüllen, weshalb die Transaktion etwa im Mai 2026 erwartet wird.