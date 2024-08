So erhöhte sich der Verlust um mehr als einen Viertel auf 0,22 Millionen Franken, wie EEII am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien sank dabei per Ende Juni 2024 in den negativen Bereich auf 0,11 Franken je Aktie. Per Ende 2023 hatte dieser Wert noch bei 0,04 Franken gelegen.