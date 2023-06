Uldry seinerseits erklärte, man wolle ab diesem Jahr in mehrere Unternehmen investieren. Das Ziel sei, ein führender Player in diesem Markt zu werden, der über diverse Gesellschaften mehr als 1000 Tankstellen in der Schweiz und in Europa betreiben werde. Tankstellen haben sich in den letzten Jahren stark verändert, und der Detailhandel ist für sie zu einer zentralen Einnahmequelle geworden.