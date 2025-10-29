Zudem sollen bisher nicht kotierte EEII-Aktien im Verhältnis 1:2 gesplittet und gemeinsam mit den neuen Aktien aus beiden Kapitalerhöhungen zum Handel an der Schweizer Börse zugelassen werden. Damit will EEII die finanzielle Basis stärken sowie die regulatorischen Anforderungen an den Streubesitz erfüllen, hiess es am Mittwoch nach Börsenschluss in einem Communiqué.