Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,18 Millionen Franken, wie EEII am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein deutlich höherer Verlust von 6,02 Millionen resultiert. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien sank per Ende Juni 2023 auf 0,19 Franken, was einer Reduktion von 32,3 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.