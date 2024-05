Wie bereits bekannt fokussiert sich EEII unter dem neuen Mehrheitsaktionär Sabrina Holding künftig auf den Betrieb von Tankstellen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Die noch restlichen knapp 1,5 Millionen Gazprom-Aktien sollen dabei an die Zuger Gehold SA zu einem Preis verkauft werden, der dem Inneren Wert der Beteiligung in etwa entspreche. Neuer Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft wird Alexandre Uldry, der Victor Gnehm ablöst.