Die Übernahme des Westschweizer Treibstoffhändlers Jubin Frères S.A durch EEII ist weiter pendent. Die Situation habe sich gegenüber dem Vorquartal nicht verändert, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitagabend im Rahmen des Q3-Berichtes mit. Das Projekt zur Integration von Jubin Frères sei weiterhin hängig. Man sei zuversichtlich, dass diese bis im Dezember 2025 abgeschlossen werden könne, heisst es.