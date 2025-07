Die Transaktion ist den Angaben zufolge Teil einer umfassenden Neuausrichtung von EEII. So plant das Unternehmen, seinen Zweck von einer Investment- zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und vom Segment für Investmentgesellschaften in den Hauptmarkt der Schweizer Börse SIX zu wechseln. Damit verbunden ist die Hoffnung auf operative Wiederbelebung und einen Abbau der Kapitalverluste.