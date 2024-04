Die 1,49 Millionen Aktien der PJSC Gazprom seien per 19. April an die Zuger Firma Gehold SA verkauft worden, teilte EEII am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der Verkaufspreis entspreche dem inneren Wert der Beteiligung in den Büchern der Gesellschaft. Zahlen nannte EEII keine.