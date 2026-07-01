Der Bericht will die aktuelle Finanzmarktregulierung zur «Sicherung von Stabilität, Integrität, Kundenschutz und funktionsfähigen Märkten sowie der Wettbewerbsfähigkeit» überprüfen, heisst es weiter. Damit soll sichergestellt werden, dass die Regulierung des Schweizer Finanzplatzes «risikogerecht und effizient» ist. Die Diskussionen seien auch Teil von internationalen Diskussionen, wie etwa im Financial Stability Board (FSB).