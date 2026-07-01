Die Arbeitsgruppe setzt sich aus externen Expertinnen und Experten zusammen, wie es in einer Mitteilung der Behörde vom Mittwoch heisst. Die Gruppe soll betroffene Branchen und Behörden anhören und dann Handlungsempfehlungen für den Bericht unterbreiten.
Geleitet wird die Arbeitsgruppe von der ehemaligen Finma-Vizepräsidentin Monica Mächler. Weitere Mitglieder sind die Professoren Rashid Bahar (Uni Genf), Mirjam Eggen (Uni Bern und Präsidentin der Übernahmekommission) und Reto Föllmi (HSG) sowie der Anwalt Hans Kuhn.
Der Bericht will die aktuelle Finanzmarktregulierung zur «Sicherung von Stabilität, Integrität, Kundenschutz und funktionsfähigen Märkten sowie der Wettbewerbsfähigkeit» überprüfen, heisst es weiter. Damit soll sichergestellt werden, dass die Regulierung des Schweizer Finanzplatzes «risikogerecht und effizient» ist. Die Diskussionen seien auch Teil von internationalen Diskussionen, wie etwa im Financial Stability Board (FSB).
Die aktuell vom Parlament und Bundesrat diskutierten Massnahmen zur Bankenstabilität seien jedoch nicht Teil der Überprüfung, heisst es einschränkend. Dabei geht es vor allem um die Regulierung von Grossbanken.
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(AWP)