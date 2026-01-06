Derweil werde das Geschäft im neu gestarteten Jahr 2026 etwas Gegenwind bekommen, insbesondere was die US-Währung und die Zinsen angeht. «Die Nullzinsen spürten wir jetzt schon in den ersten zehn Monaten 2025: Die Zinsmargen sind ein bisschen runtergegangen.» Aber die zugrundeliegenden Trends des Geschäfts von EFG blieben positiv, so der Chef. Und der Gegenwind bei den Zinsen könne durch eine höhere Kommissionsmarge kompensiert werden.