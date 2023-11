130 neue Berater

«Von Juli bis Oktober haben wir weiterhin eine starke operative Leistung erbracht», kommentierte CEO Giorgio Pradelli die Zahlen insgesamt. Hervorgeheben wurde etwas das Kosten-Ertragsverhältnis von 74 Prozent in den ersten zehn Monaten. Bereinigt um die Extrakosten für neue Kundenberater hätte ein noch besserer Wert von 71 Prozent resultiert, so die Mitteilung. Er kam somit schon in der Nähe des für 2025 angepeilten Werts von 69 Prozent zu liegen.