Quilvest Switzerland wurde den Angaben zufolge 1932 von der argentinischen Familie Bemberg gegründet und befindet sich im Besitz von Bemberg Capital, einer in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft der Familie. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Zürich und eine Präsenz in Montevideo in Uruguay. Der Fokus liegt auf der Betreuung von sehr vermögenden Privatkunden (UHNWI) mit Wohnsitz in Lateinamerika, Westeuropa einschliesslich der Schweiz und dem Nahen Osten.