Die Agentur begründet diese Aktionen in einer Mitteilung vom Dienstag mit einer revidierten Betrachtung der von EFG International Finance (Guernsey) Ltd. emittierten strukturierten Produkten. Diese würden in einem Abwicklungsszenario höchstwahrscheinlich als vorrangige unbesicherte Bank-Verbindlichkeiten von EFG Bank und nicht als nachrangige unbesicherte Holding-Verbindlichkeiten von EFG International betrachtet.