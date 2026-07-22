Der Reingewinn lag laut Mitteilung vom Mittwoch für die ersten sechs Monate des Jahres mit 184,6 Millionen Franken deutlich unter dem Vorjahreswert von 221,2 Millionen. 2025 hatte EFG in der Periode allerdings einen Sonderertrag von rund 45 Millionen Franken aus einem Rechtsstreits mit einem taiwanesischen Versicherer verbucht. Ohne diesen Effekt hätte der Gewinn um 5 Prozent zugelegt, heisst es in der Mitteilung.